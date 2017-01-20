На выходные в Украине потеплеет

В ближайшие сутки с северо-запада Европы в Украину переместится порция влажного и более теплого воздуха, погоду большей части территории будут определять атмосферные фронты, сообщает в пятницу Укргидрометцентр.

Временами на территории страны будет идти небольшой снег и мокрый снег. На дорогах страны местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем в восточной части отдельные порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, в северных и большинстве западных областей 1-6° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве - небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4°мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 21 января самая высокая температура днем была 9,5 в 2007г., самая низкая ночью -28,1 в 1907г.

На 22 января синоптики прогнозируют отсутствие осадков в Украине. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с, в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах и на Левобережье ночью 7-12° мороза, днем 1-6° мороза.

В Киеве - без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7°мороза, днем около 0°.