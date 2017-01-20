События

11:59 20.01.2017

На территории пункта пропуска "Краковец" найден мертвый пограничник

В пункте пропуска "Краковец" Львовской области в пятницу утром обнаружили тело пограничника, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Мостиского пограничного отряда.

По данным пресс-службы, погибший сотрудник заступил в наряд на ночную смену 19 января, его тело обнаружили в одном из помещений пункта пропуска.

В данное время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют обстоятельства и причины гибели пограничника.

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