События

11:54 20.01.2017

В США признали виновным американца, угрожавшего по телефону сотрудникам SEC

Жителя штата Калифорния Кулванта Санду признали виновным в преследовании госслужащих посредством телефонных звонков, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на местные власти.

По их информации, 56-летний мужчина совершил в общей сложности более 3 тыс. звонков сотрудникам Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в Вашингтоне. Кроме того, он оставил около 350 голосовых сообщений.

"Во многих телефонных звонках и голосовых сообщениях К.Санду сотрудникам содержались обвинительные заявления с ненормативной лексикой, в них упоминалось, что служащие SEC должны быть убиты- повешены, утоплены, сожжены ", - говорится в заявлении федерального прокурора Филипа Талберта.

СМИ отмечают, что информации о мотивах, которыми руководствовался мужчина, нет.

К.Санду назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы и штрафа в размере $250 тыс.

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