События

11:42 20.01.2017

СБУ задержала чиновницу "ЛНР", которая пыталась оформить пенсию в Украине

Служба безопасности Украины задержала на пункте пропуска "Меловое" Луганской области псевдопереселенку, которая пыталась попасть на подконтрольную Киеву территорию Украины для оформления пенсии.

Как сообщил в пятницу пресс-центр СБУ, женщина, которая постоянно проживает в оккупированном городе Луганск, после начала боевых действий в 2014 году устроилась старшим помощником начальника пенсионного отдела одного из бандформирований "ЛНР".

"В 2016 году она уволилась со службы, оформила пенсию от псевдореспублике и попыталась также оформить украинскую пенсию, имея целью вернуться на временно оккупированные территории", - сказано в сообщении.

Как сообщила СБУ, во время общения с сотрудниками спецслужбы женщина отрицала оккупацию Луганской области боевиками так называемой "ЛНР", однако подчеркивала, что она является гражданкой Украины.

Следственные действия продолжаются.

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