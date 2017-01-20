После стычки на Грушевского полиция Киева проведет профилактическую беседу с организаторами акции

Полиция Киева проведет профилактическую беседу с организаторами состоявшегося вечером 19 января митинга и марша в память о событиях трехлетней давности во время Революции достоинства на ул.Грушевского в центре Киева, во время которого произошли стычки активистов с правоохранителями.

"С организаторами мероприятия будет проведена профилактическая беседа. Информация о событии внесена в журнал единого учета, уголовное производство не открыто, потерпевших также нет", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе столичного главка полиции в пятницу.

В главке отметили, что участники акции начали применять пиротехнику еще во время митинга на Майдане Незалежности и полицейские не противодействовали этому. Однако когда участники акции во время движения по ул.Грушевского положили посреди проезжей части принесенные ими автомобильные покрышки и начали поливать их бензином с целью поджечь, полиция была вынуждена реагировать и не допустить серьезных правонарушений.

Как сообщалось, в четверг, 19 января, вечером представители "ОУН", "Правого сектора" и "Белого молота" провели митинг в память о событиях 3-летней давности во время Революции достоинства, которые в тогда в народе прозвали "Вогнехреща": начале противостояния участников революции и силовиков на Грушевского.

После митинга активисты в сопровождении большого числа правоохранителей, а также отряда пожарных ГСЧС Украины в огнеупорных костюмах, выдвинулись в сторону правительственного квартала по ул.Грушевского, скандируя "революция". В ходе шествия в толпе периодически взрывались петарды, а во главе колонны активисты несли зажженные фаера. Некоторые участники шествия несли автомобильные покрышки и "коктейли Молотова", которые они намеревались символически поджечь на тротуаре перед зданием Кабинета министров Украины.

На пересечении Парковой аллеи и ул.Грушевского, где на Крещение в 2014г участники революции жгли покрышки с целью препятствовать продвижение силовиков, идущие колонной националисты начали посреди дороги поливать бензином принесенные ими покрышки.

В это время со стороны стадиона им.Лобановского выдвинулась колонна правоохранителей, которая оперативно воспрепятствовала их планам.

В ответ на это националисты бросили покрышки и с криками "Ганьба" начали кидать в правоохранителей камни, палки и петарды. После непродолжительной потасовки, стороны разошлись на некоторое расстояние и так простояли некоторое время. После этого националисты вернулись на Майдан Незалежности и продолжили митинг, после чего завершили акцию.