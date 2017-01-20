Один из руководителей Львовской таможни задержан на взятке

Сотрудники Национальной полиции Украина Львовской области Украины и военной прокуратуры Львовского гарнизона Западного региона Украины задержали на взятке одного из руководителей Львовской таможни Государственной фискальной службы Украины.

Как сообщает департамент защиты экономики Нацполиции в пятницу, правоохранители установили, что один из руководителей Львовской таможни организовал схему поборов.

"В частности, подчиненные работники должны были платить "дань" за содействие в оставлении их на должностях во время реформирования таможни. Чтобы обезопасить себя от наказания и избежать ответственности, чиновник приобщил к коррупционной схеме старшего инспектора отдела контрабанды этой же таможни в качестве посредника", - сказано в сообщении.

"Правоохранители задержали одного из руководителей Львовской таможни в служебном кабинете. Он получил от работника отдела этого подразделения 34 тыс. грн и $4 тыс. У посредника также изъяли $1,6 тыс. Кроме того, в его доме нашли еще $10 тыс. для передачи должностному лицу", - сказано в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения неправомерной выгоды.

В настоящее время оперативники Управления защиты экономики в Львовской области Нацполиции и следователи военной прокуратуры Львовского гарнизона Западного региона Украины устанавливают других должностных лиц, которые могут быть причастны к данной коррупционной схемы.

Один из руководителей Львовской таможни ГФС Украины задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания.