События

10:44 20.01.2017

Подразделения ПВО и артиллерии ВСУ отработали взаимодействие на марше на юге Украины

На днях подразделения противовоздушной обороны и артиллерии Оперативно-тактической группировки "Юг" Вооруженных сил Украины провели совместные занятия по боевой подготовке.

"Во время мероприятия военнослужащие отрабатывали вопросы организации взаимодействия между подразделениями ПВО и артиллерии в ходе совершения марша, занятия огневых позиций в районе развертывания, выполнения задач по огневому поражению условного противника", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны Украины.

Кроме того, говорится в информации, ракетчики осуществляли противовоздушное прикрытие артиллерийских подразделений от ударов средств воздушного нападения, а также препятствовали ведению разведки с применением беспилотных летательных аппаратов.

"Несмотря на сложные погодные условия - мороз и ветер, защитники неба справились со всеми поставленными задачами. В учебные бои молодых военнослужащих вели опытные воины, имеющие за плечами опыт участия в АТО. При проведении занятий значительный акцент был сделан на соблюдении мер безопасности", - отметили в министерстве.

По оценке руководителей Оперативно-тактической группировки "Юг" плановое занятие достигло своей цели, техника в сложных погодных условиях не подвела, а личный состав получил практический опыт применения вооружения и военной техники.

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