События

10:29 20.01.2017

Инаугурационная речь Трампа будет утонченной и краткой

Инаугурационная речь избранного президента США Дональда Трампа будет "утонченной, красивой, сильной, краткой", сообщила журналистам его помощница Келлин Конуэй.

Она отметила, что в своем выступлении Д.Трамп будет позиционировать себя как "человек действия, который хочет объединить страну".

"Д.Трамп - человек действия, и вы услышите это завтра", - сказала она, добавив что "выступление готовилось под влиянием речей президентов Авраама Линкольна и Джона Ф. Кеннеди".

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