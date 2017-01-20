Инаугурационная речь Трампа будет утонченной и краткой

Инаугурационная речь избранного президента США Дональда Трампа будет "утонченной, красивой, сильной, краткой", сообщила журналистам его помощница Келлин Конуэй.

Она отметила, что в своем выступлении Д.Трамп будет позиционировать себя как "человек действия, который хочет объединить страну".

"Д.Трамп - человек действия, и вы услышите это завтра", - сказала она, добавив что "выступление готовилось под влиянием речей президентов Авраама Линкольна и Джона Ф. Кеннеди".