Саакашвили обратится к участникам съезда "Нацдвижения" в Грузии из Вашингтона

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили выступит с обращением к участникам съезда основанной им партии "Единое национальное движение", который пройдет в пятницу днем в Тбилиси, из Вашингтона, сообщают грузинские СМИ.

Как сказал журналистам один из руководителей аджарской организации "Нацдвижения" Элгуджа Багратиони, из Аджарии на съезд в Тбилиси отправятся около 750 делегатов.

По его словам, М.Саакашвили и бывший глава Аджарии Леван Варшаломидзе находятся в Вашингтоне, откуда обратятся к участникам съезда партии.

Между тем, как ранее сообщалось, в рядах "Нацдвижения" произошел раскол и большая часть лидеров партии покинула ее ряды, приняв решение основать независимую от М.Саакашвили политическую силу.

В Грузии М.Саакашвили находится в розыске. Власти страны неоднократно заявляли, что он будет задержан, как только пересечет грузинскую государственную границу.