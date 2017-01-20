На луганском направлении фиксируется уменьшение количества обстрелов

В Луганской области в течение минувших суток вдоль всей линии разграничения боевики четыре раза нарушали "режим тишины", фиксируется уменьшение количества обстрелов, сообщает Луганская областная государственная администрация.

По информации, опубликованной на официальной странице Луганской ОГА в "Фейсбук" в пятницу, по позициям украинских военнослужащих вблизи села Крымское Новоайдарского района дважды применялись 120-мм минометы, зенитные установки и автоматические гранатометы.

В направлении села Новозвановка Попаснянского района открывался огонь из автоматических гранатометов.

После полуночи по укреплениям сил АТО возле пгт Станица Луганская противник использовал подствольные гранатометы и стрелковое оружие.