События

09:55 20.01.2017

На луганском направлении фиксируется уменьшение количества обстрелов

В Луганской области в течение минувших суток вдоль всей линии разграничения боевики четыре раза нарушали "режим тишины", фиксируется уменьшение количества обстрелов, сообщает Луганская областная государственная администрация.

По информации, опубликованной на официальной странице Луганской ОГА в "Фейсбук" в пятницу, по позициям украинских военнослужащих вблизи села Крымское Новоайдарского района дважды применялись 120-мм минометы, зенитные установки и автоматические гранатометы.

В направлении села Новозвановка Попаснянского района открывался огонь из автоматических гранатометов.

После полуночи по укреплениям сил АТО возле пгт Станица Луганская противник использовал подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

ВАЖНОЕ

Один из руководителей Львовской таможни задержан на взятке

За минувшие сутки боевики 19 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих

Столкновение националистов и правоохранителями произошло на Грушевского при попытке митингующих поджечь шины на дороге

Принятие решения о применении временных мер Международным судом ООН может занять несколько месяцев

Частные исполнители появятся в Украине после марта

ПОСЛЕДНЕЕ

Подразделения ПВО и артиллерии ВСУ отработали взаимодействие на марше на юге Украины

Советники Трампа отобрали более 200 указов ему на подпись в первые дни его президентства

Инаугурационная речь Трампа будет утонченной и краткой

Саакашвили обратится к участникам съезда "Нацдвижения" в Грузии из Вашингтона

В аэропорту "Киев" в следовавшем в Иран самолете пограничники обнаружили ящики с деталями к ПТУР "Фагот" и авиатехнике

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Metry.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА