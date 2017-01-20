События

08:18 20.01.2017

Сенат США проголосует по кандидатурам главы Пентагона и министра внутренней безопасности

Сенат США в пятницу проведет голосование по кандидатурам Джеймса Мэттиса на пост главы Пентагона и Джона Келли на пост министра внутренней безопасности, сообщают американские СМИ.

Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер подтвердил, что голосование пройдет как минимум по этим двух кандидатам. Таким образом, они как ожидается, будут утверждены на своих постах в первый день президентства Дональда Трампа.

Ч.Шумер также допустил, что другие кандидаты на высокие посты в следующей администрации США могут "в быстром темпе" получить одобрение со стороны сената.

В 2009 г., в день инаугурации президента Барака Обамы, сенат, в котором у демократов тогда было большинство, утвердил семерых кандидатов на посты в администрации. Республиканцы критикуют демократов за затягивание рассмотрения кандидатур, выбранных Д.Трампом.

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