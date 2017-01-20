События

07:06 20.01.2017

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Agenda-2017: Трамп, мир, Украина"

В пятницу, 20 января, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется конференция на тему "Agenda-2017: Трамп, мир, Украина". Участники: директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

07:06:00 EET-2

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