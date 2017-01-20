События

06:18 20.01.2017

За минувшие сутки боевики 19 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих – штаб

За прошедшие сутки боевики 19 раз из запрещенных минскими договоренностями видов вооружения обстреляли позиции сил антитеррористической операции, сообщили в пресс-центре штаба АТО на своей странице фейсбук в пятницу.

На Мариупольском направлении - из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Гнутово, Водяное и Широкино.

На Донецком - из тех же видов вооружения - Авдеевку, Луганское и Зайцево.

На Луганском направлении российско-оккупационные войска использовали 120 -мм минометы, неоднократно обстреливая Крымское, а из гранатометов - Новозвановку.

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