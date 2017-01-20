МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в Гамбию

В связи с напряженной и непредсказуемой внутриполитической ситуацией в Гамбии, а также введением на ее территории чрезвычайного положения, Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинским гражданам воздержаться в ближайшее время от поездок в Гамбию или покинуть ее территорию, заявили в ведомстве.

"Гражданам Украины, которые находятся на территории Гамбии, рекомендуется проявлять повышенную бдительность и осторожность, регулярно следить за новостями по развитию ситуации в стране, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в акциях протеста и демонстрациях, не нарушать в разговорах с местным населением вопросов, касающиеся внутриполитической ситуации в Гамбии, а также всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность", следует из сообщения на сайте департамента консульской службы МИД Украины в четверг.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации на территории Гамбии, угрожающих жизни и здоровью, гражданам Украины рекомендуют безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Федеративной Республике Нигерия на телефон "горячей линии": +2348036789749, +2348091155339.