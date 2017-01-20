События

03:29 20.01.2017

Совбез ООН осудил отказ экс-президента Гамбии принять итоги выборов 1 декабря

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, признающую президентом Гамбии избранного на декабрьских выборах Адама Барроу и осуждающую попытки противостоять мирной передаче власти со стороны предыдущего президента этой страны Яйи Джамме.

Как передает корреспондент "Интерфакса", все 15 членов Совбеза проголосовали "за".

Как отмечается в тексте резолюции, СБ ООН решительно осуждает "заявление бывшего президента Джамме от 9 декабря о неприятии официальных результатов состоявшихся 1 декабря выборов и захват Независимой избирательной комиссии вооруженными силами Гамбии".

Кроме того, резолюция также осудила и "попытки узурпировать волю народа и нарушить целостность избирательного процесса Гамбии".

СБ ООН "одобряет решения ЭКОВАС (Экономического сообщества западноафриканских государств - ИФ) и Африканского союза признать г-на Адама Барроу в качестве президента Гамбии".

Кроме того, в документе выражается "полная поддержка ЭКОВАС в ее решимости обеспечить, прежде всего политическими средствами, уважение волеизъявления народа Гамбии".

Как заявил в ходе своего выступления в Совбезе заместитель постпреда РФ при ООН Петр Ильичев, российская делегация проголосовала за резолюцию "исходя из необходимости обеспечения мирной передачи власти в стране, избежание кровопролития и дальнейшей дестабилизации".

"Мы также проголосовали в поддержку усилий ЭКОВАС и Африканского союза по разблокированию постэлекторального кризиса мирными средствами. Мы высоко ценим посреднические усилия этих организаций, а также стран региона, спецпредставителя генсекретаря ООН по Западной Африке. Надеемся, что совместными усилиями мир и порядок в Гамбии будет сохранен", - сказал дипломат.

Политический кризис в Гамбии разразился после того, как проигравший на выборах 1 декабря Я.Джамме отказался покидать свой пост и обеспечить мирную передачу власти выигравшему выборы А.Барроу.

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