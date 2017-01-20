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03:24 20.01.2017

За два дня Киевавтодор восстановил 800 кв м столичных дорог - КГГА

В течение 17-18 января работники Коммунальной корпорации "Киевавтодор" восстановили около 800 кв. м аварийного дорожного покрытия в столице, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"Только в течение 17-18 января автодоровцы восстановили около 800 кв. м дорожного покрытия… 19 января предприятия КК "Киевавтодор" продолжают ликвидировать аварийно-опасные участки дорог во всех районах города", - следует из сообщения на официальном сайте столичной мэрии в четверг.

Согласно информации КГГА, ремонтные работы в четверг продолжались на бульваре Дружбы Народов, ул. Полярной, ул. Т.Драйзера, ул. Отрадной, ул. Промышленной, ул. Ивашкевича, ул. Сырецкой, ул. Академика Заболотного и Лыбидской площади.

В мэрии отметили, что работы направлены на организацию безопасного дорожного движения улично-дорожной сетью города до начала планового текущего ремонта, который планируется начать весной.

Несмотря на погодные условия ремонт проводится качественно. В КГГА уточнили, что КК "Киевавтодор" применяет спецтехнику - рециклер, который можно использовать даже при низких температурах, а также литой асфальтобетон для ликвидации аварийно-опасных разрушений на дорогах города.

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