Трамп на следующий день после инаугурации посетит ЦРУ – ТВ

Избранный президент США Дональд Трамп намерен в субботу, 21 января, посетить штаб-квартиру ЦРУ в Виргинии, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на осведомленные источники.

По данным трех источников, это будет первая поездка Д.Трампа в государственное учреждение в качестве главы США.

Отмечается, что вступивший в должность президент будет присутствовать на присяге Майкла Помпео в качестве директора ЦРУ. Планы могут измениться в том случае, если Сенат в пятницу не утвердит его кандидатуру.

Согласно информации источника из переходной команды, М.Помпео хочет, чтобы Д.Трамп выступил перед сотрудниками ЦРУ с обращением, однако в субботу в штаб-квартире большинство работников будут отсутствовать.

По мнению телеканала, визит Д.Трампа можно рассматривать как примирительный жест со стороны нового президента, который вызвал недовольство у многих офицеров разведки рядом пренебрежительных замечаний.

Пресс-секретарь Д.Трампа Шон Спайсер не смог подтвердить журналистам информацию о запланированном посещении ЦРУ. "Я уверен, что он (Д.Трамп - ИФ) в ближайшее время посетит не только ЦРУ, но и другие ведомства", - сказал он.