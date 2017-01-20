В Киеве из-за ремонта перекроют проезд на улице Набережно-Корчеватской - КГГА

С 19 января полностью ограничат движение автотранспорта на участке улицы Набережно-Корчеватской, которую будут ремонтировать до мая, сообщают в Киевской городской государственной администрации.

"С 19 января в связи с проведением капитального ремонта улицы Набережно-Корчеватской, на участке от дома № 56/66 (корпус 3) к дому № 94, движение транспорта будет полностью ограничено", - следует из сообщения на сайте КГГА в четверг со ссылкой на Коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

На период проведения работ транспорт будет двигаться по улице Новопироговская, уточняют в ведомстве.

По информации КК "Киевавтодор", завершить капитальный ремонт участка планируется в мае 2017 г.