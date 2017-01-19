Порошенко провел ряд продуктивных переговоров в Давосе

Президент Украины Петр Порошенко провел продуктивные встречи и переговоры с лидерами государств и руководителями международных организаций, сообщают на официальном сайте президента Украины.

"Глава Украинского государства Петр Порошенко в рамках участия в 47-м заседании Всемирного экономического форума в Давосе проводит очень насыщенные и продуктивные встречи и переговоры с лидерами государств и руководителями международных организаций", - следует из заявления заместителя главы Администрации президента Украины Константина Елисеева в четверг вечером.

В частности, П.Порошенко встретился с новоизбранным Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и обсудил с ним поддержку международной организацией суверенитета и территориальной целостности независимых государств, а также имплементацию Минских договоренностей и способствование выполнения резолюции Генеральной ассамблеи ООН о нарушении прав человека в Крыму. Вместе с тем, лидер Украины проинформировал А.Гутерреша о передаче Киевом исков в Международный суд ООН против России.

Во время переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте ключевое внимание П.Порошенко было направлено на вопросы ускорения ратификации голландским парламентом Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, подчеркнул К.Елисеев.

Также по его словам лидер Украины не принимал участия в завтраке организованном в Давосе украинским бизнесменом Виктором Пинчуком.

Заместитель главы АПУ отметил, что сейчас Украина проводит напряженные переговоры в контексте минского процесса и деоккупации Крыма, в том числе налаживаются связи с новой Администрацией США.