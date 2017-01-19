На Харьковщине 26 участников АТО заключили договоры на приобретение квартир по областной программе – губернатор

В Харьковской области заключено 26 договоров покупки жилья по областной программе оказания поддержки участникам АТО, сообщила глава облгосадминистрации Юлия Светличная.

"26 семей заключили договоры на приобретение квартир. Сдача этих квартир планируется во втором-третьем квартале 2017г.", - сказала Ю.Светличная журналистам в четверг.

По ее словам, с учетом спецскидки от застройщика и компенсации 40% стоимости жилья из госбюджета 1 кв.м. в новом жилье обойдется участникам АТО в 5273 грн.

Как сообщалось, программа оказания поддержки участникам АТО для строительства и приобретения жилья в Харьковской области на 2016-2018 годы, предусматривать, что 40% стоимости приобретаемого жилья компенсируется из областного бюджета, 60% платит участник АТО. В общей сложности на реализацию планируется выделить 32,5 млн грн (6,5 млн – в 2016г и по 13 млн грн - в 2017г и 2018г). Ожидается, что стать собственниками жилья по этой программе смогут до 200 семей участников АТО.