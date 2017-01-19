События

21:49 19.01.2017

На приглашение участвовать в переговорах по Сирии в Астане ответит новая администрация США – Госдеп

США получили приглашение участвовать в переговорах по Сирии в Астане, но решение пока не принято, его должна принять новая администрация США, заявил официальный представитель госдепартамента Джон Кирби.

"Посольство США в Москве получило приглашение от МИД России", - сказал он в четверг на своем последнем брифинге с госдепартаменте, отвечая на вопрос об участии Вашингтона в переговорах в Астане.

"Насколько мне известно, решения не было принято", - отметил дипломат.

По его словам, "как отметил госсекретарь на прошлой неделе, это решение будет принимать новая администрация".

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