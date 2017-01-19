События

19:37 19.01.2017

Правоохранители задержали на взятке судью райсуда Кропивницкого

Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины совместно с СБУ задержало уличили во взяточничестве адвоката и судью районного суда г.Кропивницкий (ранее г.Кировоград), сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"ГСУ ГПУ совместно с управлением СБУ разоблачило судью райсуда г.Кропивницкий в получении взятки за вынесение условного приговора и адвоката, который принимал участие в деле и через которого передавались деньги судье", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Он указал, что общая сумма полученной взятки составила 3 тыс. долл.

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