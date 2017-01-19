Германия экстрадировала в Украину сына мэра Лисичанска, разыскиваемого за избиение и похищение пограничника

На территории Германии был задержан, арестован, а впоследствии 18 января экстрадирован в Украину житель Лисичанска, который был объявлен в розыск за совершение ряда уголовных преступлений, сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Луганской области Татьяна Погукай

"В августе 2016 город Лисичанск всколыхнуло резонансное событие. У кафе-бара "Бардак", расположенного в г.Лисичанске по ул.Григория Сковороды, два гражданина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинив телесные повреждения 33-летнему мужчине, поместили его в багажник автомобиля "Mercedes-Benz S350 TDI" и уехали с места происшествия. Но, автомобиль по дороге в направлении г.Северодонецка, был остановлен сотрудниками патрульной полиции г.Лисичанска", - написала Т.Погукай в четверг в своей странице в Фейсбук.

По данным фактам Лисичанский отдел полиции возбудил уголовные производства и начал досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы), ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкции данных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

"Но во избежание уголовной ответственности гр. Ш. уклонялся от органов прокуратуры, в связи с чем прокуратурой Луганской области он был объявлен в розыск", - написала Т.Погукай.

По ее словам, учитывая общественный резонанс дела и имеющуюся оперативную информацию, к его розыску было привлечено подразделение Укрбюро Интерпола ГУ Нацполиции в Луганской области.

"В результате профессионально проведенных оперативных мероприятий сотрудниками Интерпола ГУ Нацполиции в Луганской области совместно с правоохранительными органами Германии гр. Ш. был задержан на территории указанной страны и подвергнут экстрадиционному аресту. Вчера, подозреваемый передан правоохранительным органам Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - проинформировала Т.Погукай.

При этом она не указала имени экстрадированного из ФРГ в Украину жителя Лисичанска, однако ряд местных СМИ сообщают, что речь идет о сыне действующего мэра Лисичанска Сергее Шилине.

По данным местных СМИ, 27 августа 2016г в Лисичанске С.Шилин-мл. вместе с супругой Дарьей и парой друзей примерно около 40 минут избивали сотрудника Госпогранслужбы Украины, заступившегося в ночном клубе за девушку, к которой у кого-то из нетрезвой компании были претензии. Завязалась драка, в ходе которой пограничник получил удар по голове и потерял сознание. После этого С.Шилин с сообщниками – другом, супругой Дарьей и подругой, - перенесли избитого человека в багажник пренадлежащего сыну городского головы автомобилю Mercedes и увезли в направлении г.Северодонецк.

По словам очевидцев, которые приводят СМИ, избившие пограничника лица заявляли о намерении утопить человека, "который не знал или не хотел принять к сведению, кто такой сын мэра Лисичанска". На дороге из одного города в другой автомобиль был остановлен полицейским патрулем, после чего пограничника доставили в медучреждение, а подозреваемых в совершении ряда преступлений С.Шилина и компанию задержали.