В суд передано дело шестерых экс-милиционеров по фактам незаконных действий в отношении участников Евромайдана

Генеральная прокуратура Украины передала в суд обвинительный акт в отношении бывшего первого заместителя начальника Днепровского районного управления милиции г.Киева, заместителя начальника следственного отдела и четырех следователей этого же отдела по фактам незаконных действий против 10 участников Евромайдана в феврале 2014 года в г.Киеве.

Как сообщила в четверг пресс-служба Генпрокуратуры Украины, бывших милиционеров обвиняют в фальсификации материалов дел, незаконном задержании и привлечении к уголовной ответственности совместно с работниками органов прокуратуры 10 заведомо невиновных лиц за якобы участие в массовых беспорядках 18 февраля 2014 года в г.Киеве.

Действия начальника следственного отдела и его заместителя квалифицированы как одних из организаторов и исполнителей этих преступлений, совершенных по предварительному сговору группой лиц, за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины. Действия следователей квалифицировано как исполнителей преступлений по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины

"Досудебное расследование по другой части продолжается. Собираются и проверяются на предмет допустимости и достаточности доказательств относительно возможности привлечения к уголовной ответственности соучастников совершения этих преступлений (работников органов внутренних дел, прокуратуры и судей) и по другим эпизодам преступной деятельности", - сказано в сообщении.

Как напомнили в Генпрокуратуре, по этим эпизодам преступлений в отдельных производствах также привлечены к уголовной ответственности прокурор прокуратуры г.Киева и два следователя органов внутренних дел, обвинительные акты в отношении которых переданы в суд, а также заместителя прокурора Днепровского района г.Киева. Последний объявлен в розыск и следственным судьей предоставлено разрешение на его задержание.