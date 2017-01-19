События

18:38 19.01.2017

Боевики в четверг неоднократно обстреливали Крымское из 120-мм минометов

По состоянию на 18.00 четверга в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе зафиксировано 11 обстрелов боевиками позиций Вооруженных сил Украины и населенных пунктов, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Луганском направлении российско-оккупационные войска использовали 120 миллиметровые минометы, неоднократно обстреливая Крымское", - говорится в обнародованной на странице пресс-центра в Фейсбук сводке.

Кроме этого, из гранатометов и стрелкового оружия на Мариупольском направлении боевики обстреливали Гнутово, Водяное, Широкино. На Донецком - из тех же видов вооружения - Авдеевку и Зайцево.

"Потерь среди наших военных нет", - проинформировали в пресс-центре штаба АТО.

ВАЖНОЕ

Принятие решения о применении временных мер Международным судом ООН может занять несколько месяцев

Частные исполнители появятся в Украине после марта

Кабмин одобрил законопроект о предоставлении пострадавшим на Евромайдане статуса участника боевых действий

МККК планирует мобилизировать более $60 млн для Украины в 2017 году

Двое украинских военных ранены за сутки в зоне АТО

ПОСЛЕДНЕЕ

Правоохранители задержали на взятке судью райсуда Кропивницкого

Германия экстрадировала в Украину сына мэра Лисичанска, разыскиваемого за избиение и похищение пограничника

В суд передано дело шестерых экс-милиционеров по фактам незаконных действий в отношении участников Евромайдана

В центре Киева прошла акция против ультраправого насилия и ксенофобии

ВМС опровергают информацию о попадании украинского флота в Одессе в "ледовый плен"

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Чернигов автосалоны
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА