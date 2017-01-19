Боевики в четверг неоднократно обстреливали Крымское из 120-мм минометов

По состоянию на 18.00 четверга в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе зафиксировано 11 обстрелов боевиками позиций Вооруженных сил Украины и населенных пунктов, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Луганском направлении российско-оккупационные войска использовали 120 миллиметровые минометы, неоднократно обстреливая Крымское", - говорится в обнародованной на странице пресс-центра в Фейсбук сводке.

Кроме этого, из гранатометов и стрелкового оружия на Мариупольском направлении боевики обстреливали Гнутово, Водяное, Широкино. На Донецком - из тех же видов вооружения - Авдеевку и Зайцево.

"Потерь среди наших военных нет", - проинформировали в пресс-центре штаба АТО.