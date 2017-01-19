В центре Киева прошла акция против ультраправого насилия и ксенофобии

На Михайловской площади в центре Киева прошел "Марш против ультраправого насилия и ксенофобии", участники которого почтили память убитых в Москве 19 января 2009 году активистов Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в четверг около 30-и человек – членов общественной организации "Комитет 19 января" - развернули плакаты с надписями "Гуманизм всегда актуален", "Нацист позорит нацию", и больше черное полотно с изображением убитых С.Маркелова и А.Бабуровой. Собравшиеся скандировали: "Меньше страха, больше свободы".

Один из организаторов акции Владимир Чемерис отметил, что в Украине также гибнут люди с активной гражданской позицией.

"Есть проблемы с правами и свободами, гибнут журналисты, практически возрождена цензура… На нас надвигается нацизм. В прошлом году на нашу акцию пришли представители российских нацистов "БОРН", это боевая организация. Они ответственны за убийство Маркелова и Бабуровой, сейчас они в ЦК "Азов". Украина всегда боролась за свободу, и я верю, что мы завоюем свободу, несмотря на угрозу нацизма", - сказал он.

В свою очередь бывший депутат Государственной Думы РФ Илья Пономарев поблагодарил украинцев "за то, что вы помните и не забываете тех, кто погиб, борясь против насилия".

"Маркелов был моим близким другом, он никогда не боялся ходить в суды, он неоднократно сталкивался с российскими националистами и неофашистами и в конце концов пал от их рук. Это тот редкий случай, когда дело было расследовано, но сама проблема никуда не делась, а вылилась – вы сами знаете, во что. Та агрессия, которая произошла, это, в том числе результат длительного отношения российской власти к радикальным к националистам (…) считая их своими союзниками, для того, чтобы идея социального равенства в России не распространялись", - сказал И.Пономарев.

При этом он подчеркнул, что левые идеи "очень опасны для путинской власти".

Акция продлилась около получаса, правопорядок обеспечивали около 10 правоохранителей.