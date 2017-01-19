События

17:05 19.01.2017

ВМС опровергают информацию о попадании украинского флота в Одессе в "ледовый плен"

Нагромождение битого льда в Практической гавани г.Одессе не представляет угрозы для выхода в море кораблей и катеров Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Пресс-центр командования ВМС ВСУ в четверг на официальной странице в Фейсбук опровергает информацию, распространенную в некоторых региональных СМИ, о якобы невозможности выполнения задач по назначению кораблями и катерами ВМС из-за ледового покрова морского участка в Практической гавани.

"Пресс-центр командования уполномочен заявить, что данное утверждение не соответствует действительности. Так, в указанной части моря наблюдается нагромождение битого льда, что может создать впечатление якобы целостного покрова. На самом деле это - к разочарованию "знатоков вопросам навигации"- только ледовая каша, то есть совокупность битого льда, который не представляет угрозы для выхода кораблей в море", - сказано в сообщении.

Кроме того, в пресс-центре командования ВМС ВСУ отметили, что корабли, катера и суда, которые базируются в Одессе, "это еще не весь украинский флот" и просят СМИ обращаться за квалифицированными комментариями по этой теме к командованию ВМС.

ВАЖНОЕ

Принятие решения о применении временных мер Международным судом ООН может занять несколько месяцев

Частные исполнители появятся в Украине после марта

Кабмин одобрил законопроект о предоставлении пострадавшим на Евромайдане статуса участника боевых действий

МККК планирует мобилизировать более $60 млн для Украины в 2017 году

Двое украинских военных ранены за сутки в зоне АТО

ПОСЛЕДНЕЕ

В центре Киева прошла акция против ультраправого насилия и ксенофобии

Украина проинспектировала Ростовскую область - Минобороны РФ

Защита Януковича заявляет о намерении подать в Генпрокуратуру доказательства по "майдановским делам"

В Запорожье отметили Крещение традиционными прыжками в Днепр с 42-метрового моста на Хортице

Суд в Киеве применил экстрадиционный арест к гражданину Узбекистана

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа BMW
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА