ВМС опровергают информацию о попадании украинского флота в Одессе в "ледовый плен"

Нагромождение битого льда в Практической гавани г.Одессе не представляет угрозы для выхода в море кораблей и катеров Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Пресс-центр командования ВМС ВСУ в четверг на официальной странице в Фейсбук опровергает информацию, распространенную в некоторых региональных СМИ, о якобы невозможности выполнения задач по назначению кораблями и катерами ВМС из-за ледового покрова морского участка в Практической гавани.

"Пресс-центр командования уполномочен заявить, что данное утверждение не соответствует действительности. Так, в указанной части моря наблюдается нагромождение битого льда, что может создать впечатление якобы целостного покрова. На самом деле это - к разочарованию "знатоков вопросам навигации"- только ледовая каша, то есть совокупность битого льда, который не представляет угрозы для выхода кораблей в море", - сказано в сообщении.

Кроме того, в пресс-центре командования ВМС ВСУ отметили, что корабли, катера и суда, которые базируются в Одессе, "это еще не весь украинский флот" и просят СМИ обращаться за квалифицированными комментариями по этой теме к командованию ВМС.