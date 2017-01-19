Принятие решения о применении временных мер Международным судом ООН может занять несколько месяцев

Украинская сторона надеется получить решение о применении временных мер в рамках иска в Международный суд ООН в Гааге (Нидерланды) для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины в течение нескольких месяцев.

"Украина просит Международный суд о введении временных мер до стабилизации ситуации и защиты своих граждан, которые находятся под постоянной и неизбежной угрозой вследствие длительных нарушений со стороны России двух международных договоров. Поскольку процедура рассмотрения иска Международным судом занимает довольно длительное время, правила суда позволяют просить введение таких временных мер. … Процедура рассмотрения возможно займет несколько месяцев", - сказала спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

М.Беца рассказала, что решение Международного суда ООН о введение временных мер– это обязательное к исполнению решение. "Мы надеемся, что таким образом мы сможем донести до международного сообщества информацию о нарушениях Россией режима контроля на границе и прав крымскотатарского и украинского народов в Крыму. Это будет действенным механизмом в нашей борьбе с агрессией России", - уточнила она.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отметила, что рассмотрение дела Украины против России за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее агрессии может занять годы. "Рассмотрение дела действительно тяжелая и длительная процедура. После принятия решения о применении временных средств суд дает некоторое время на подачу меморандума со всей доказательной базой. После этого второй стороне дается время на подготовку контрмеморандума. Дело будет длительный и судом будет рассматриваться годы", - сказала она.

Как сообщалось, 17 января 2017г Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.