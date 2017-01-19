Защита Януковича заявляет о намерении подать в Генпрокуратуру доказательства по "майдановским делам"

Защита экс-президента Украины Виктора Януковича в ближайшее время передаст новые доказательства по "майдановским делам" в Генеральную прокуратуру Украины.

"Я подтверждаю позицию своего клиента о наличии ряда доказательств, которые безусловно свидетельствуют о причастности высших должностных лиц государства к совершению преступлений против граждан Украины. Такие доказательства будут переданы в Генеральную прокуратуру Украины сразу после их получения от моего клиента " - сказал адвокат В.Януковича Виталий Сердюк в эфире 112 канала в четверг.

По словам адвоката, в настоящее время доказательства "готовятся к подаче" в Генпрокуратуру Украины.

"Они будут определяющим образом влиять на ход расследования дела", - подчеркнул В.Сердюк.

Отвечая на вопрос о том, что представляют собой доказательства, адвокат сказал: "До момента подачи доказательств в Генпрокуратуру я воздержусь от ответа, чтобы представители Генпрокуратуры не совершили действия, направленные на давление на определенных лиц, которые фигурируют в собранной нами информации. А также потому, чтобы доказательства не были не искажены до момента их официальной подачи".

В.Сердюк уточнил, что сразу после получения документов он передаст их в Генпрокуратуру, но не указал конкретной даты. "Будет скоро", - добавил он.