В Запорожье отметили Крещение традиционными прыжками в Днепр с 42-метрового моста на Хортице

Жители Запорожья и других украинских городов традиционно отметили праздник Крещения прыжками в Днепр с 42-метрового моста на Хортице.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в четверг, 19 января, десятки запорожцев, а также гости города из других населенных пунктов Украины устроили традиционные крещенские купания, прыгая в Днепр на веревке для роуп-джампинга с хортицкого моста, высота которого достигает 42 метров.

Несмотря на 6-градусный мороз, за несколько часов с моста в ледяную купель прыгнули около полусотни экстремалов.

Большинство из них признавались, что никогда не занимались роуп-джампингом, но именно на Крещение таким образом "решили очистить водой и воздухом тело и дух".

Как рассказали агентству организаторы акции - представители местного клуба роуп-джамперов, традиция "крещенских" прыжков в ледяной Днепр с арочного моста на Хортице возникла 15 лет назад, когда местные профессионалы экстремального вида спорта - роуп-джампинга (прыжки с верёвкой с высокого объекта при помощи сложной системы амортизации из альпинистских веревок и снаряжения) - разработали собственную технику безопасности прыжков на альпинисткой веревке для всех желающих.

"Людям нужны эмоции, они любят какие-то бодрящие ощущения. Поэтому приходят сюда, Ведь в жизни ощущений мало, а здесь – очень много", - отметил представитель роуп-джампинг клуба Борис Максимов.

Организаторы прыжков сообщили, что на Крещение на хортицкий мост специально приезжают любители острых ощущений из разных городов Украины - Киева, Днепра, Кропивницкого, из Донецкой области и других регионов.

Ожидается, что крещенские экстремальные ныряния продлятся на Хортице до вечера.