Защита экс-"беркутовцев" не комментирует списки по обмену заложниками

Защита пятерых бывших сотрудников спецподразделения МВД "Беркут", обвиняемых в убийстве 48 активистов Евромайдана, не придает какого-то особого значения информации о включении их подзащитных в списки по обмену пленными между Украиной и т.н. "ЛНР/ДНР", поскольку считают их неофициальными.

"Мы вообще никак не хотим этот вопрос комментировать, поскольку эти списки являются неофициальными и не понятно, откуда они взялись", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" в четверг адвокат Александр Горошинский, который защищает в Святошинском районном суде Киева бывших сотрудников спецподразделения МВД "Беркут" Павла Аброськина и Александра Маринченко.

При этом адвокат отметил, что даже для гипотетической передачи подсудимых таким образом нет соответствующей предусмотренной законом процедуры.

Кроме того, А.Горошинский подчеркнул, что обвиняемые экс-"беркутовцы" уже заявили о намерении до конца отстаивать свою невиновность в украинском суде.

Как сообщалось, 18 января советник главы СБУ Юрий Тандит и советник главы МВД Зорян Шкиряк заявили, что российская сторона включила бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" в список на обмен заложниками, но исключили возможность их выдачи или обмена. З.Шкиряк подтвердил, что речь идет о 5 экс-"беркутовцах", обвиняемых в убийстве активистов Майдана.

В тот же день ранее Святошинский районный суд г.Киева удовлетворил ходатайство обвинения о продлении до 17 марта меры пресечения в виде содержания под стражей для пятерых бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, обвиняемых в убийстве 48 активистов Майдана. Суд объединил в одно производство дела против этих пяти "беркутовцев" 16 февраля 2016 года.