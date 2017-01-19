Кабмин одобрил законопроект о предоставлении пострадавшим на Евромайдане статуса участника боевых действий

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о предоставлении пострадавшим в ходе Евромайдана гражданам статуса участника боевых действий и статуса инвалида войны гражданам, получившим инвалидность из-за ранения в зоне проведения антитеррористической операции на подконтрольной территории.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, 18 января Кабмин одобрил законопроект о внесении изменений в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", разработанный Министерством социальной политики, которым, в частности, предусмотрено предоставление пострадавшим в ходе Евромайдана статуса участника боевых действий.

Законом предусмотрено предоставление лицам, ставшим инвалидами вследствие ранений, увечий, контузии или иных повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции Достоинства, статуса инвалида войны.

В то же время пострадавшие, которые не получили инвалидность, не имеют законодательно определенного статуса.

В сообщении отмечается, что во время участия в массовых акциях гражданского протеста в Украине с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года почти 1 тыс. человек получили телесные повреждения (тяжелые, средней тяжести, легкие).

Кроме того, остается законодательно не урегулированным статус граждан, ставших инвалидами вследствие ранения или других повреждений здоровья, полученных от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения на территории проведения антитеррористической операции, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия, и населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения, во время ее проведения.

"Законопроектом предусмотрено определение статуса участника боевых действий для "майдановцев", которые получили телесные повреждения, которые не привели к инвалидности. Также граждане, получившие инвалидность вследствие ранения во время проведения антитеррористической операции, смогут получить статус инвалида войны", - сказано в сообщении.