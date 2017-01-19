События

13:51 19.01.2017

Начато спецрасследование по пяти прокурорам т.н. "ЛНР"

В Луганской области начато специальное расследование относительно пяти прокуроров, которые заняли "руководящие должности" в "Генеральной прокуратуре" т.н. "ЛНР", сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

"Установлено, что 5 прокуроров-изменников, нарушив присягу сотрудника прокуратуры Украины, перешли на сторону террористической организации "ЛНР", заняли руководящие должности в "Генеральной прокуратуре "ЛНР" и осуществляют свою деятельность в пользу террористов", - говорится в сообщении.

Производство по факту участия граждан Украины в деятельности т.н. "Генеральной прокуратуры "ЛНР" открыто по признакам уголовного правонарушения по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности террористической организации), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

В связи с тем, что указанные "прокуроры" скрываются от следствия на временно неподконтрольной территории, в их отношении начата процедура специального (заочного) досудебного расследования, говорится в сообщении.

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