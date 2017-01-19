Двое украинских военных ранены за сутки в зоне АТО

За минувшие сутки погибших среди украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции нет, двое военных получили ранения, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих в рядах ВСУ не было. Двое наших бойцов получили ранения", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

А.Мотузяник проинформировал, что на Луганском направлении за минувшие сутки зафиксировано 10 вражеских обстрелов, 6 из них – из тяжелого вооружения. Противник обстреливал позиции украинской армии в Станице Луганской и в Попаснянском районе.

На Донецком направлении было относительно спокойно, тем не менее, противник, как и ранее, нарушает режим тишины в основных "горячих точках": Авдеевке, Зайцево, на Светлодарской дуге и вблизи Донецкого аэропорта. Всего на этом направлении зафиксировано 7 вражеских обстрелов.

На Мариупольском направлении противник продолжает обстрелы в Славном и Новотроицком, а близ Талаковки и Павлополя зафиксированы минометные обстрелы. Всего на данном направлении было зафиксировано 20 вражеских обстрелов, 2 из которых из тяжелого вооружения.