Украинцев не было в итальянском отеле, накрытом снежной лавиной - МИД

Граждан Украины не было в отеле в итальянской провинции Пескара, на который обрушилась снежная лавина, сообщает консульская служба Министерства иностранных дел.

"По предварительной информации, украинцев не было в накрытом снежной лавиной отеле в Италии. Уточненную информацию оперативно сообщим", - говорится в сообщении консульской службы МИД в Твиттере.

Как сообщалось, спасатели обнаружили около 30 погибших туристов в отеле, который был погребен под лавиной в итальянской провинции Пескара региона Абруццо.