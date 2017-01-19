Синоптики прогнозируют в Украине осадки и повышение температуры воздуха

В ближайшие сутки, 20 января, в Украине ожидается падение атмосферного давления, но пока большая часть территории страны еще останется в холодной воздушной массе, сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу в Украине без существенных осадков, лишь в восточных областях ожидается небольшой снег. На дорогах местами гололедица. В западных, центральных и восточных областях ночью, утром местами туман.

Ветер западный, на юге - северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, в прикарпатских, центральных и восточных областях 13-18° мороза, в Карпатах 19-24° мороза, в Крыму 3-8° мороза; днем в Украине 1-6° мороза.

В Киеве в пятницу без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° мороза, днем 1-3° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 20 января самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 6,1 градусов выше ноля в 1952 году, самая низкая ночью на отметке 26,5 градусов мороза в 1907 и 2006 годах.

В субботу, 21 января, временами ожидается небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-10° мороза, в западных (кроме Закарпатья) и северных областях 1-7° мороза; днем от 2° мороза до 4° тепла.

В Киеве в субботу временами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла.