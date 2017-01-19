Решение о взятии под стражу Курченко отныне обжалованию не подлежит

Апелляционный суд Киева признал законным и обоснованным решение суда первой инстанции об избрании беглому украинскому бизнесмену Сергею Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей, это решение теперь обжалованию не подлежит и позволяет компетентным органам его реализовать.

"Сторона защиты указанное решение (о взятии под стражу - ИФ) обжаловала. Однако 18 января решение следственного судьи суда первой инстанции в полном объеме Апелляционным судом Киева признано законным и обоснованным и в дальнейшем обжалованию не подлежит. Таким образом поставлена точка в принятии со стороны Генеральной прокуратуры Украины мер процессуального обеспечения международного розыска С.Курченко, что позволяет другим компетентным органам их реализовать", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины в четверг.

Мероприятия по осуществлению международного розыска С.Курченко и привлечению его к уголовной ответственности продолжаются.

В Генпрокуратуре напомнили, что 3 января их повторное ходатайство об избрании С.Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей следственный судья Печерского районного суда Киева удовлетворил, о чем было вынесено соответствующее постановление. Прокуратура доказала и следственный судья подтвердил соответствие ходатайства Генпрокуратуры требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины, соблюдение стороной обвинения требований закона при подаче ходатайства, обоснование его требований и наведение доводов о необходимости избрания С.Курченко именно содержания под стражей.

С.Курченко фигурирует в уголовном производстве как руководитель преступной организации, которая на протяжении 2010 – начала 2014 гг. совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом. В частности, в указанный период С.Курченко организовал совершение возглавляемым им ОПГ незаконного завладения добытого ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы для нужд населения. В то же время, фактически сжиженный газ членами преступной группировки в дальнейшем реализовывался подконтрольными С.Курченко субъектами по рыночным ценам на территории Украины.

Генпрокуратура проводит досудебное расследование в этом уголовном производстве.

С марта 2014 года С. Курченко находится в международном розыске.