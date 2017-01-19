Случай АЧС зафиксирован в Луганской области

Гибель трех свиней зафиксирована в домохозяйстве в Сватовском районе Луганской области.

Как сообщила Луганская ОГА в соцсети Facebook, при исследовании отобранных проб биоматериала установлен диагноз африканской чумы свиней (АЧС).

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Африканская чума свиней - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Оно передается при прямом контакте больных и здоровых животных через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных).

Вакцины от АЧС нет.