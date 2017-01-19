Луценко уволил замруководителя Коростенской прокуратуры после инцидента в Олевске

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко после инцидента в Олевске (Житомирская обл.) признал неудовлетворительной работу местного прокурора и уволил его с должности заместителя руководителя Коростенской местной прокуратуры.

"По результатам доклада руководителя Житомирской областной прокуратуры об инциденте, который произошел в городе Олевск Коростенского района в воскресенье, 16 января 2017 года, и привел к гибели человека, генеральный прокурор Юрий Луценко признал неудовлетворительной работу местного прокурора и подписал приказ об увольнении последнего с должности заместителя руководителя Коростенской местной прокуратуры", - написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на странице в Фейсбуке.

По ее данным, создана межведомственная рабочая группа Генпрокуратуры и Национальной полиции для надлежащего расследования соответствующего уголовного производства.

Как сообщалось, 16 января в Олевске, около 00.30 ночи произошел конфликт между местными жителями и другими лицами, которые применили автоматическое оружие, в результате чего ранены 7 человек, один из них от полученных огнестрельных ранений скончался в больнице.

После стрельбы злоумышленники сели в автомобили Mitsubishi Pajero серого цвета, Škoda темного цвета и Ford Transit синего цвета и скрылись с места происшествия.

На данный момент полиция установила более 30 участников перестрелки в Олевске, некоторые из них задержаны.