Журналистам запретили вход в гостиницу Трампа в Вашингтоне на время инаугурации

Журналистам будет запрещено находиться в гостинице Trump International Hotel в Вашингтоне, которая принадлежит избранному президенту США Дональду Трампу, на все время инаугурационных мероприятий, сообщает в четверг американский телеканал Си-Эн-Эн.

"Вход журналистов (в гостиницу - ИФ) на этой неделе запрещен, чтобы обеспечить уединение и личное пространство нашим гостям", - заявила ответственная за маркетинг Trump International Hotel Патрисия Тэнг.

Американские СМИ отмечают, что официальный представитель Д.Трампа Шон Спайсер пока стал не комментировать этот запрет, и пока неизвестно, был ли этот запрет санкционирован самим Д.Трампом.

Ранее на этой неделе главный редактор журнала Columbia journalism review Кайл Поуп от имени американской прессы направил открытое письмо Д.Трампу, в котором избранный президент подвергся критике. Журналисты напомнили Д.Трампу о том, что он избегал прессы и издевался над нормами проведения пресс-конференций.

При этом журналисты пояснили, что если Д.Трамп будет избегать прессы, то у журналистов есть много альтернативных каналов для получения информации.