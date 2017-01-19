Прокуратура расследует нарушение трудовых прав и хищение 1 млн грн в Киевском театре оперы и балета для детей

Прокуратура Киева расследует нарушение трудовых прав и хищение средств на 1 млн грн в Киевском муниципальном академическом театре оперы и балета для детей и юношества.

Согласно сообщению пресс-службы прокуратуры Киева, во время досудебного следствия установлено, что с марта 2012 года по ноябрь 2015 года главный балетмейстер театра, злоупотребляя служебным положением и действуя вопреки интересам службы, заставляла артистов балета участвовать в нелегальных зарубежных гастролях без заключения соответствующих договоров с театром и самими артистами.

При этом под угрозой увольнения и непопадания в составы постановочных групп и исполнителей, артисты были вынуждены оформлять отпуска без сохранения заработной платы. Кроме того, безвозмездно во время зарубежных гастролей использовались декорации, костюмы и реквизит, принадлежащие театру и являющиеся коммунальной собственностью.

"В сумме действиями этого должностного лица артистам и бюджету города Киева нанесен ущерб на сумму более 1 млн грн", - сказано в сообщении.

По результатам расследования балетмейстеру театра сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 1 ст. 173 (грубое нарушение соглашения о труде) и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Постановлением следственного судьи Подольского районного суда Киева подозреваемая отстранена от должности.

Кроме того, в рамках расследования сообщено о подозрении директору и репетитору театра по фактам подделки актов выполнения работ и присвоения средств.

Досудебное расследование продолжается. Прокуратура инициировала проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности театра за период пребывания на должностях подозреваемых, назначен ряд экспертиз.