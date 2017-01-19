События

11:24 19.01.2017

Консул проверяет, нет ли украинцев среди жертв схода снежной лавины в итальянской провинции

Украинский консул выясняет, нет ли граждан Украины среди пострадавших в результате схода снежной лавины в Италии, сообщает консульская служба Министерства иностранных дел.

"Консул Украины проверяет, нет ли украинцев среди пострадавших вследствие схода снежной лавины в Италии", - говорится в сообщении консульской службы МИД в Твиттере.

Как сообщалось, спасатели обнаружили около 30 погибших туристов в отеле, который был погребен под лавиной в итальянской провинции Пескара региона Абруццо.

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