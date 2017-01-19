События

10:46 19.01.2017

Два человека погибли, 54 травмированы на дорогах Украины в среду

В течение минувших суток, 18 января, вследствие усложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины погибли двое граждан, травмировано – 54, сообщается на официальном сайте Национальной полиции Украины.

Как отмечается в сообщении, в четверг, 19 января, критической по уровню аварийности остается ситуация в Ивано-Франковской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях. Высокий уровень аварийности (рост количества ДТП на 10-50%) зафиксирован во Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Днепропетровской и Херсонский областях.

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