Два человека погибли, 54 травмированы на дорогах Украины в среду

В течение минувших суток, 18 января, вследствие усложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины погибли двое граждан, травмировано – 54, сообщается на официальном сайте Национальной полиции Украины.

Как отмечается в сообщении, в четверг, 19 января, критической по уровню аварийности остается ситуация в Ивано-Франковской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях. Высокий уровень аварийности (рост количества ДТП на 10-50%) зафиксирован во Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Днепропетровской и Херсонский областях.