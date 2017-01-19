События

10:45 19.01.2017

Российские военные в Крыму злоупотребляют алкоголем и устраивают столкновения с местными жителями

Российские военные на Донбассе выискивают среди населения родственников украинских военных, а в Крыму российские оккупационные войска злоупотребляют спиртным и устраивают стычки с местными жителями, подчеркивает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"На оккупированных территориях (Донбасса – ИФ) усилен контрразведывательный режим, который сопровождается массовыми задержаниями граждан, а также поиском со стороны т.н. "МГБ ДНР" среди местных жителей лиц, имеющих родственные связи с представителями командного состава ВС Украины", - говорится в сообщении ГУР на странице в Фейсбуке в четверг.

Разведка также доносит, что руководство ГРУ ГШ ВС РФ использует как прикрытие для командированных на Донбасс кадровых российских военнослужащих структуры так называемого "Всевеликого войска Донского". Это позволяет скрыть принадлежность российских военных инструкторов и советников в составе военных формирований "ДНР/ЛНР" к ВС РФ и выдавать их за "добровольцев казачьих подразделений".

По данным ГУР, с 7 по 17 января в подразделениях 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ, дислоцирующихся в районе н.п. Пикузы, зафиксировано 3 случая самоубийства и 5 самострелов.

Что касается ситуации в рядах российских оккупационных войск на временно оккупированной территории АР Крым, то там продолжаются случаи грубого нарушения воинской дисциплины, злоупотребление спиртными напитками и столкновения с местным населением.

В частности, 16 января в размещение базового лагеря батальонной тактической группы (БТГр) из состава 51 парашютно-десантного полка (в/ч 33842, пункт временной дислокации н.п. Филатовка) 106 воздушно-десантной дивизии (Тула) ВС РФ прибыл заместитель начальника управления военной полиции Симферополя для выяснения обстоятельств участия военнослужащих подразделения в драке с гражданскими лицами. Командование БТГр пыталось скрыть факт драки и всячески препятствовало работе представителям военной полиции.

"Для профилактики и лечения случаев "белой горячки" и алкогольной интоксикации медицинская служба базового лагеря БТГр приобрела большое количество лекарств, в том числе антидепрессивного действия и гепатопротекторов", - говорится в сообщении ГУР.

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