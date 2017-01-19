События

10:27 19.01.2017

Сотрудники одной из местных прокуратур в Запорожской области оказались сбытчиками и потребителями наркотиков

Сотрудники местной прокуратуры Запорожской области задержаны по подозрению в сбыте и потреблении наркотиков, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Генеральная инспекция вместе с департаментом экономики ГПУ задержали сбытчика и потребителя наркотиков, которыми оказались сотрудники местной прокуратуры Запорожской области", - написал генпрокурор на странице в Фейсбуке в четверг.

Подробности совершенных правонарушений и задержания Ю.Луценко не приводит.

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