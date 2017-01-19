НАПК проигнорировало замечания при подготовке порядков проверки е-деклараций и стиля жизни чиновников

Министерство юстиции Украины заявляет, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проигнорировало замечания министерства при подготовке порядков проверки е-деклараций и стиля жизни чиновников.

"По данным предварительного анализа полученных документов, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции при подготовке новой редакции порядка проведения контроля и полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, и порядка осуществления мониторинга жизни лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, снова проигнорировало замечания Министерства юстиции", - говорится в заявлении Минюста.

Закон "О предотвращении коррупции" предусматривает, что проверки должно проводить исключительно НАПК как коллегиальный орган, или его отдельные члены, но по поручению НАПК. В свою очередь, в соответствии с предложенными порядками, НАПК наделяет правом начинать и заканчивать проверки всех своих уполномоченных лиц, хотя такого права законодательством им не предоставлено.

Предложенные документы также не содержат положений об информировании лица, в отношении которого проводится проверка, о начале и окончании соответствующих действий.

Не прописано и требование о возможности использования только достоверной информации, на основании которой проводится проверка и устанавливаются нарушения чиновников. Это создает риск, что основой для проверки будет искаженная или явно лживая информация, которую в дальнейшем легитимизирует проверка.

Кроме того, недавно неправленые варианты порядков содержат нормы, по которым у специалистов Минюста возникли новые замечания.

"Стоит отметить, что НАПК частично учло замечания о необходимости определения четких сроков проведения проверок. Они определили, что таким сроком является 180 дней с возможностью продления проверки еще на 180 дней. По нашему мнению, это недопустимо широкие сроки, учитывая, что все государственные органы должны предоставить агентству информацию в течение 10 дней", - сказано в заявлении.

По мнению Минюста, предусмотренная в порядках возможность приостанавливать процесс проверки на неопределенный срок может привести к тому, что проверка продлится бесконечно, что нарушает принципы защиты прав человека.

Кроме того, в порядках используются непрописанные в законодательстве термины: "образ жизни" и "несоответствия образа (уровня) жизни субъекта декларирования" (хотя законом определена необходимость проводить мониторинг на "соответствие уровня жизни" указанным в декларации данным".

Все проверка данных проектов Минюстом займет 15 рабочих дней.

Министерство призывает "всех стейкхолдеров в вопросе создания порядков проверок, в том числе НАПК, и профессиональную общественность и, международных партнеров, к конструктивному сотрудничеству на независимой площадке с целью выработки проектов порядков соответствующих проверок, которые бы строго соответствовали законодательству Украины, лучшим практикам и стандартам соблюдения прав человека в ЕС".