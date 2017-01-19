Украинский военный ранен вблизи Новозвановки на Луганщине вследствие обстрела боевиками

Боевики накануне вели огонь по местности вблизи села Новозвановка Попаснянского района Луганской области, вследствие чего ранен украинский военнослужащий, сообщает Луганская областная военно-гражданская администрация.

"Вчера днем в результате обстрела боевиков из 82-мм минометов и противотанковых гранатометов вблизи села Новозвановка Попаснянского района ранен украинский воин. С минно-взрывными травмами он был доставлен в военный госпиталь, где ему оказана необходимая помощь", - говорится в сообщении ОВГА на странице в Фейсбуке в четверг.

Всего за минувшие сутки противник 8 раз открывал огонь вдоль линии разграничения. Так, по позициям украинских военнослужащих вблизи сел Троицкое, Новозвановка и Новоалександровка семь раз применялись 120-мм и 82-мм минометы, противотанковые гранатометы и ракетные комплексы. А в направлении пгт Станица Луганская противник нарушал режим тишины, используя подствольные гранатометы и стрелковое оружие.