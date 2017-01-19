Япония предоставит Украине оборудование для Общественного вещания

Посол Японии в Украине Суми Шигеки заявляет, что Япония готова начать программу сотрудничества с Украиной в развитии Общественного вещания и предоставить соответствующее техническое оборудование, сообщает пресс-служба Министерства информационной политики Украины в четверг.

"Мы, проработав ваше обращение, приняли решение, что Япония предоставит техническое оборудование для развития Общественного вещания Украины", - сказал Суми Шигеки в ходе встречи с министром информационной политики Украины Юрием Стецем 17 января.

По словам посла, в рамках 2,5-летней программы, начиная с текущего месяца, в Украину из Японии приедет группа экспертов, которая готова обучать специалистов Общественного вещания, как правильно сообщать гражданам важную информацию во время чрезвычайных ситуаций. Японские эксперты также планируют поделиться с сотрудниками Общественного опытом создания образовательных телепрограмм.

Посол также заявил, что по просьбе Мининформполитики найдена возможность ввести японскую версию веб-сайта Украинского национального информационного агентства "Укринформ", который станет одним из способов доступа к информации об Украине для японцев.

Ю.Стець, в свою очередь, заявил, что Мининформполитики будет способствовать освещению в Украине информации о культуре и ценностях японцев, принимая во внимание то, что 2017-й объявлен годом Японии в Украине. "В Украине много знают о помощи Евросоюза и мало что знают о помощи Японии. Это то, что мы готовы взять на себя, - способствовать освещению информации о нашей дружественной стране Японии", - сказал он.

В ведомстве напоминают, что во время прошлой встречи министра и посла был затронут вопрос помощи Японии в предоставлении технического оборудования для Мультимедийной платформы иновещания Украины, однако стороны решили передать оборудование Общественному вещанию, чтобы реформа состоялась эффективно.