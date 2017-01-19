ВМС Украины просят жителей Одесской и Николаевской областей не волноваться из-за передвижения военной техники - проводятся учения

Военно-Морские силы Вооруженных сил Украины предупреждают жителей Одесской и Николаевской областей о проведении в течение ближайшей недели комплекса учений по боевой готовности органов военного управления и воинских частей.

"Будут передвигаться колонны военной техники, развертываться блокпосты на путях сообщения и проводиться другие мероприятия. В связи с вышеуказанным, просим с пониманием отнестись к определенным неудобствам, которые могут возникнуть из-за проведения запланированных мероприятий", - говорится в сообщении пресс-центра командования ВМС в Facebook.

Кроме того, в ВМС призвали жителей не создавать подразделениям лишних трудностей в выполнении поставленных задач и сохранять спокойствие.