События

09:52 19.01.2017

ВМС Украины просят жителей Одесской и Николаевской областей не волноваться из-за передвижения военной техники - проводятся учения

Военно-Морские силы Вооруженных сил Украины предупреждают жителей Одесской и Николаевской областей о проведении в течение ближайшей недели комплекса учений по боевой готовности органов военного управления и воинских частей.

"Будут передвигаться колонны военной техники, развертываться блокпосты на путях сообщения и проводиться другие мероприятия. В связи с вышеуказанным, просим с пониманием отнестись к определенным неудобствам, которые могут возникнуть из-за проведения запланированных мероприятий", - говорится в сообщении пресс-центра командования ВМС в Facebook.

Кроме того, в ВМС призвали жителей не создавать подразделениям лишних трудностей в выполнении поставленных задач и сохранять спокойствие.

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