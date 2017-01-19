События

08:55 19.01.2017

Порошенко на экономическом форуме в Давосе выступит с речью и проведет ряд встреч

Президент Украины Петр Порошенко примет участие в 47-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе.

Как сообщает пресс-служба главы государства в четверг утром, П.Порошенко выступит с речью во время сессии "Движение на Восток: усиление европейского соседства", примет участие в заседании мировых экономических лидеров "Чуткое и ответственное лидерство в многополярном мире" и дебатах "Новый договор для Европы".

В ходе работы Форума президент также проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями международных организаций, а также с президентами ведущих иностранных компаний и мировыми инвесторами.

ВАЖНОЕ

Боевики с полуночи 30 раз стреляли по позициям сил АТО

В Киеве произошло вооруженное нападение на почтовое отделение

Австрия профинансирует новую инициативу ПРООН в Черновицкой и Одесской областях

Мэр Львова заявляет о критической ситуации с вывозом твердых бытовых отходов в городе

В заложниках остаются 112 человек, пропавшими без вести числятся 490

ПОСЛЕДНЕЕ

Пол Маккартни попытается отсудить права на песни The Beatles у Sony

Первый товарный поезд из Китая прибыл в Лондон

Церковь сгорела в черкасской Мехедовке – ГСЧС

Мониторинговый комитет расскажет о ситуации в Украине на сессии ПАСЕ - Арьев

В Ужгороде открылся новый сервисный центр МВД

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Метры.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА