Порошенко на экономическом форуме в Давосе выступит с речью и проведет ряд встреч

Президент Украины Петр Порошенко примет участие в 47-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе.

Как сообщает пресс-служба главы государства в четверг утром, П.Порошенко выступит с речью во время сессии "Движение на Восток: усиление европейского соседства", примет участие в заседании мировых экономических лидеров "Чуткое и ответственное лидерство в многополярном мире" и дебатах "Новый договор для Европы".

В ходе работы Форума президент также проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями международных организаций, а также с президентами ведущих иностранных компаний и мировыми инвесторами.